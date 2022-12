Nesta terça-feira (27), a frente fria avança mais pela costa do Sul e, segundo indica a Climatempo, segue em direção ao Sudeste.

Dessa forma, a circulação dos ventos reforça essas nuvens carregadas entre São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, leste de Santa Catarina e Paraná.

De acordo com a previsão do tempo para hoje, o clima segue abafado e ocorrem pancadas de chuva com forte intensidade no decorrer do dia nessas áreas do país.

Dia de sol e pancadas de chuva entre a tarde e a noite no interior sulista, onde, a saber, há risco de rajadas de vento variando de 40 a 60 quilômetros por hora. Pancadas isoladas de chuva e bastante calor em Campo Grande (MS) e arredores. Conforme indica a previsão do tempo para hoje, temporais devem ser registrados em seis unidades federativas espalhadas pelo Centro-Oeste e o Norte: Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará e leste do Amazonas.

Em parte do Nordeste, entretanto, as condições climáticas devem ser outras ao decorrer desta terça-feira. Isso porque a Climatempo não fala em frente fria ou rajadas de vento para essa área do Brasil. A empesa de meteorologia destaca, por exemplo, a expectativa de bastante sol e pouca chuva na costa leste da região.

Mas ainda em relação ao Nordeste, a previsão do tempo para hoje indica chuva fraca da faixa que vai do Rio Grande do Norte ao litoral sul da Bahia. Não há, contudo, risco de grande temporais, avisa a equipe da Climatempo. Além disso, pancadas isoladas, com intensidade de moderada a forte, devem ocorrer em São Luís (MA) e Teresina (PI). A saber, o sertão nordestino continua com tempo firme nesta terça-feira.

Previsão do tempo para hoje em SP

A circulação dos ventos e a umidade ainda presente na atmosfera reforçam a chuva pelo estado de São Paulo. Conforme indica a previsão do tempo para hoje, o dia será abafado — com bastante sol desde cedo e temperaturas altas — em diversas áreas paulistas.

Chove, no entanto, no fim da manhã na região de Campinas, em São Simão, Franca, Ribeirão Preto e na Serra da Mantiqueira. A chuva também está prevista para a capital e o litoral paulista, mas só a partir da tarde desta terça-feira. Por fim, as pancadas em todo o estado de São Paulo podem vir com moderada a forte intensidade. E, nesse sentido, ainda há risco de raios e rajadas de vento variando de 40 a 60 quilômetros por hora.