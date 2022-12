A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), informou nesta segunda-feira (26) que foi feito o pagamento do recurso no valor de R$236.900,00 que ela destinou para a revitalização da iluminação pública no Distrito de Vitória da União no município de Corumbiara.

Segundo Rosangela Donadon, o recurso já está na conta de prefeitura de Corumbiara. Ela agradeceu a parceria do prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira e se colocou à disposição para trabalhar em prol do desenvolvimento do município.

“Agradeço ao prefeito, Leandro Vieira pela parceria, conte sempre com meu apoio para trabalhar em prol do desenvolvimento de Corumbiara. Agradeço também ao governador Coronel Marcos Rocha pelo pagamento do recurso que vai melhorar a qualidade de vida da população”, disse Rosangela Donadon.

Segundo a parlamentar, o recurso destinado vai melhorar a iluminação pública no distrito de Vitória da União, além de contribuir com a melhoria da segurança pública da localidade.

“Estou muito feliz que o recurso que destinei no valor de R$236.900,00 para a revitalização da iluminação pública no Distrito de Vitória da União em Corumbiara já foi pago e está na conta da prefeitura. A iluminação pública além de embelezar o distrito, também vai contribuir para facilitar o trânsito das pessoas durante a noite e melhorar a segurança pública da localidade”, destacou Rosangela Donadon.

SEI_ABC – 0034056918 – OB – Ordem Bancária