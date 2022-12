O incidente aconteceu na noite de terça-feira, 27, na Rua Genival Nunes da Costa, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um caminhão derrubou um poste de energia na rua e vários padrões de casas ao longo da via, causando destruição.

Segundo informação, o condutor do caminhão não parou, foi embora como se nada tivesse acontecido, deixando varias casas sem energia e prejuízos aos moradores.

Os moradores ficaram sem energia e consequentemente sem internet para entrar em contato com a Energisa para comunicar o fato. Além disso, ficaram com medo de sair de casa, pois os fios quebrados estavam energizados.

Moradores registraram Boletim de Ocorrência (BO) para que o motorista do caminhão seja identificado e localizado e assim responsabilizado pelos estragos causados.

Câmeras de segurança registaram momento do incidente. As imagens serão repassadas as autoridades para que tomem providências.

