Na tarde desta quarta-feira, 28, Pedro Ademir Gomes, entrou em contato com redação do Extra de Rondônia para reclamar da falta de respeito e inércia da Energisa com o consumidor, haja vista, que sua propriedade localizada na Linha 03 esquina com a 3ª Eixo, na área rural de Corumbiara está sem energia desde domingo, dia 25.

De acordo com o sitiante a Canela do poste desarmou no último domingo, 25. E, de lá para cá, diversos contatos foram feitos via aplicativo com a concessionária, inclusive no próprio escritório da empresa em Corumbiara, porém, até o momento do fechamento desta matéria a energia ainda não tinha sido restabelecida.

O consumidor relata que contabiliza vários prejuízos, haja vista, que alimentos que precisam de refrigeração já foram descartados por terem estragados.

O sitiante está indignado com a companhia, pois está há quatro sem energia e nenhuma resposta da Energisa para solucionar o problema que é simples, apenas bater a Canela desarmada.