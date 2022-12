A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC) de Rondônia, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28, a operação “Gáudio 2”, que visa desarticular grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas e no comércio ilegal de armas de fogo na região do Cone Sul de Rondônia.

São cumpridos nesta data 7 (sete) mandados de busca e apreensão, conforme decisão judicial da 2ª Vara Criminal Estadual da Comarca de Vilhena/RO. As investigações ainda apontam para vínculos dos investigados com conhecida organização criminosa atuante no território nacional.

Trata-se da segunda fase da operação Gáudio, originalmente deflagrada na manhã do dia 02/05/2022 então com o cumprimento de 3 (três) mandados de busca e apreensão também na cidade de Vilhena/RO. Na ocasião, foi localizada certa quantidade de droga e obtidos elementos probatórios que vincularam investigados ao tráfico de drogas na região e à mencionada organização criminosa.

Diligências posteriores da Policia Federal permitiram identificar diversos indivíduos atuantes no tráfico de drogas, em especial no comércio de derivados de cocaína e maconha em Vilhena/RO. Ainda, material probatório aponta para os vínculos da organização criminosa e para o uso de armas de fogo pelos investigados.

A deflagração da operação Gáudio 2 conta com ações de 50 (cinquenta) policiais e havendo condenação as penas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

Caso existam informações úteis sobre os crimes investigados, denúncias podem ser feitas à PF – inclusive de forma anônima –, por meio de telefone 69-3316-1600 – Delegacia de Polícia Federal em Vilhena/RO.