A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), anunciou nesta quarta-feira,28, que foi empenhado o recurso no valor de R$180 mil que ela destinou para aquisição de um trator para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha 40 Lote 11 Vitória, localizada no distrito Novo Plano, em Chupinguaia.

A parlamentar ressaltou que destinou o recurso atendendo ao pedido do vereador Idenei Dummer para beneficiar a associação que tem como presidente o senhor Laercio da Silva e vice Isaias Ferreira da Silva.

Rosangela Donadon destacou que o trator vai contribuir para fomentar a agricultura dos produtores rurais da região.

“Acredito que o homem do campo tenha que permanecer no campo, mas com qualidade de vida e condições para trabalhar e viver com dignidade, e é por isso que tenho trabalhado. Fico feliz em trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais que trabalham diariamente pelo desenvolvimento de Rondônia”, disse a deputada.