Nesta quarta-feira, 28, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal (SAAE) deu início à construção de uma nova e moderna Estação de Tratamento de Água, com capacidade de produzir 1.440 metros cúbicos de água por hora.

Nesse volume, é possível encher mais de 34.500 caixas de água por dia. Isso equivale a atender a uma população de mais de 120 mil pessoas, levando em conta que cada domicílio tem uma média de 3,5 pessoas, segundo estimativa do IBGE.

A obra tem prazo estimado de 08 meses para ser concluída e entregue à população, conforme prevê as cláusulas do contrato assinado com a empreiteira responsável em entregá-la ao contratante.

A solenidade de assinatura da ordem de Serviço com a Empresa Transterra Logística e Empreendimentos, vencedora de um processo de licitação no valor de quase R$ 12 milhões (R$ 11.710.325,89), contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas o prefeito Adailton Fúria, o vice-prefeito Cássio Góis, o presidente do SAAE, Thiago Tezzari e o deputado Cirone Deiró.

“A ETA atual tem capacidade para apenas 750m/3 por hora e está no limite de sua capacidade de atender à população. Essa nova ETA, cuja obra se inicia hoje, tem quase o dobro de capacidade e veio para suprir a demanda de uma cidade em plena expansão urbana. Esse novo investimento vai garantir capacidade de atender à população por pelo menos mais 20 anos” afirmou Tezzari.

Ao falar sobre a assinatura da O.S, ocorrida hoje, o prefeito Adailton Fúria enalteceu os esforços da atual administração do SAAE em tirar da gaveta projetos que estavam no papel e transformá-los em realidade.

Segundo ele, a capacidade de Thiago Tezzari como gestor foi fundamental para que essa obra pudesse ter início na data de hoje.

“Esta nova ETA tem capacidade para atender à população de Cacoal vários anos, mas esse é apenas um dos tantos investimentos que o SAAE vem fazendo para potencializar sua capacidade de atender à população com o fornecimento de água e esgotamento sanitário. Não resta dúvidas de que Cacoal ganha um valioso presente de fim de ano”, afirmou.

O deputado Cirone Deiró e vereadores presentes também falaram da importância do início dessa nova ETA, qualificando-a como um marco histórico por sua capacidade de atender a 100% dos bairros da cidade por um longo período.