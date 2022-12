A quinta-feira (29) será de sol e chuva em boa parte do Brasil. O sol, por exemplo, só não é citado na previsão do tempo para amanhã para o Sudeste.

De acordo com boletim da Climatempo, vai chover em áreas espalhadas por todas as cinco regiões geográficas do país.

No Sudeste, a chuva será provocada em virtude de formação de mais uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Dessa forma, as precipitações são aguardadas para áreas como o Triângulo Mineiro e o nordeste paulista. Há, além disso, risco para formação de temporais na região.

No Sul, o sol fará a temperatura subir de forma gradativa, mas pode chover a qualquer momento desta quinta-feira no litoral paranaense. Assim como no Sudeste, o Centro-Oeste será impactado por uma ZCAS; entretanto, fora as pancadas, haverá abertura de sol em algumas áreas.

Segundo a Climatempo, o calor seguirá como o destaque meteorológico do Nordeste. Apesar de menção à presença de “bastante sol” na região, a previsão do tempo para quinta-feira reforça que poderá chover a qualquer momento na faixa litorânea que engloba três estados: Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Sol e chuva também estão previstos para o Norte. Inclusive, pancadas fortes são aguardadas para boa parte da região. Por outro lado, o tempo firme será a marca do dia no oeste do Acre.

Previsão do tempo com sol e chuva

Confira o resumo da previsão do tempo para as cinco regiões geográficas do Brasil. Divulgadas pela Climatempo, as informações são referentes a esta quinta-feira (29)

Sul

O interior com tempo firme, bastante sol e temperatura subindo de forma gradativa. Variação de nuvens e chuva a qualquer hora no litoral do Paraná, mas pancadas isoladas em Porto Alegre, litoral e leste de Santa Catarina e Curitiba.

Sudeste

A formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) provoca o aumento da chuva no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, norte e nordeste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Aumento das nuvens e chuva frequente em forma de temporais. Tempo firme no nordeste mineiro, em Vitória e no litoral norte fluminense.

Centro-Oeste

A ZCAS favorece a chuva frequente no sul de Mato Grosso, no sul de Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul. Muita instabilidade e temporais nessas áreas. Sol e pancadas de chuva à tarde no centro-norte mato-grossense e no Distrito Federal. Tempo firme no extremo sul de Mato Grosso do Sul.

Nordeste

Muita variação de nuvens no litoral de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, com chuva a qualquer momento. Bastante sol e pouca chuva em boa parte da região. O calor continua sendo destaque, com tempo firme na região central da Bahia. Chuva à tarde nas demais áreas nordestinas.

Norte

Tempo firme no oeste do Acre e pancadas de chuva forte nas demais áreas da região. Tempo abafado, bastante sol durante o dia, ainda com muitas nuvens no sul de Rondônia e sul do Pará, mas que irão contar com chuva mais persistente. Chove à tarde no Amazonas, no Pará, e no Amapá.