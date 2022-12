Na última sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, ocorrida no dia 23 deste mês, aconteceu também a posse da Mesa Diretora que irá comandar o Legislativo local no segundo biênio desta legislatura.

Nos cargos de comando da Casa de Leis foram empossados os vereadores Sóstenes Silva (PP), na função de presidente, enquanto Marcelo Stocco (PTB) assumiu a vice-presidência.

Nos demais cargos da Mesa Diretora tomaram posse os vereadores Sérgio Tobias (PL), como primeiro-secretário, e Juninho Coelho (PMN) na função de segundo-secretário.

Segundo o presidente, o foco desta diretoria é elevar o nível de participação popular junto às ações do Legislativo, aproximando a comunidade do Parlamento, além de dinamizar o trabalho da Câmara Municipal.

Por sua vez Marcelo Stocco desatacou a coesão e integridade do grupo que passa a comandar a Câmara Municipal, frisando o alto grau de comprometimento dos vereadores com a comunidade e o propósito de trabalhar firme em prol do desenvolvimento do Município.