O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira, 29, na BR-364, aproximadamente 90 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho, próximo ao distrito do Guaporé.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista relatou que chovia muito na hora do acidente, o veículo possivelmente aquaplanou e ele perdeu o controle de direção, saindo da pista e entrado na vegetação as margens da rodovia.

O motorista, uma enfermeira, uma técnica em enfermagem, uma acompanhante do paciente e o paciente sofreram escoriações.

Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena para avaliação.

O paciente que estava sendo levado para Porto Velho para fazer procedimento de cateterismo está internado no HR e aguarda a remarcação para ser levado a Capital.