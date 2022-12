Foi inaugurada nesta quarta-feira, 28, mais um novo empreendimento no Park Shoppping em Vilhena, a Lavateria Fast. Amigos, familiares e clientes prestigiaram a inauguração que foi um sucesso.

Os sócios-proprietários Milene Chui, seu marido Ricardo Chui e seus pais Valtrudes e Márcia Rufina decidiram facilitar a vida dos vilhenenses trazendo algo novo ao município, “nós conhecemos esse serviço de lavanderia através da minha irmã que estava em outro estado, me falou que estava lavando roupa e me mostrou como funcionava, achamos algo muito interessante e prático, viável e no nosso município ainda não tinha e resolvemos estudar sobre até ter a total certeza”, comentou Milene.

Com as mudanças de culturas, a maior demanda da população é a de serviços que sejam, rápidos, práticos, disponíveis a qualquer momento e custo acessível.

Milene também comenta que está muito otimista e que em breve será inaugurada uma segunda unidade no centro da cidade para melhor atender a população.

“É muito prático de manusear, aqui tem todo o tipo de explicação, tudo que couber no cesto de roupa pode ser colocado dentro da máquina com os produtos já inclusos e tendo a opção de secagem também”, explica Milene.

O ambiente conta com um espaço de espera com wiff, televisão, mesa com tomada para estudos ou trabalho e um espaço para já dobrar a roupa caso necessário. As lavagens podem ser pagas através do cartão de débito, crédito ou pix.

“Esperamos que vocês gostem e nos visitem, não tem nada melhor do que algo prático e com um custo benefício ótimo. Sei que iremos agregar muito na vida de toda população e até mesmo quem está de passagem pela cidade”, finaliza a sócia-proprietária.