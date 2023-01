A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental, durante a Operação Guardiões do Bioma, no último dia 28, prendeu duas pessoas que estavam em uma residência, na zona rural do distrito de Abunã, no município de Porto Velho,

Devido a chegada das equipes do BPA, 5º BPM e 9º BPM na propriedade rural, com o intuito de fiscalizar alerta de desmatamento, observaram que na residência sede da propriedade, tinha duas pessoas que ao perceberem a presença policial, uma das pessoas escondeu algo. As equipes se aproximaram e realizaram buscas e localizaram uma espingarda calibre 32 sem marca e numeração aparente, com um cartucho intacto, escondida.

Diante dos fatos, os policiais militares solicitaram a autorização da outra pessoa, para procederem buscas na residência, durante as buscas foram localizados no interior da residência duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 20, uma garrucha calibre 36, 04 cartuchos calibre 20 intactos, 01 cartucho calibre 36 deflagrado, 01 frasco de cor verde com pólvora, uma espingarda calibre 28, 03 cartuchos calibre 32 deflagrados e 01 cartucho calibre 28 recarregado e uma arma espingarda calibre 20 desmontada dentro de uma sacola.

As duas pessoas e todo armamento com as munições e pólvora utilizada para recarga manual de munição foram apreendidos e apresentados na apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil em Porto Velho.