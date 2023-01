A Policia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, realizou ação solidária neste final de ano. A ação contou com ajuda dos próprios policiais ambientais e de parceiros.

A ação iniciou no dia 23/12, com entrega de mais de 160 brinquedos no Hospital do Amor no município de Porto Velho, sendo estes brinquedos destinadas as crianças que fazem tratamento de saúde.

No dia 25, realizou a entrega de mais de 18 cartinhas de crianças com pedidos de presentes de Natal, as crianças atendidas moram na zona rural do município de Candeias do Jamari e em sua maioria, o que mais as crianças pediam eram bolsas e materiais escolares.

O encerramento da ação solidaria, ocorreu na data de ontem, dia 29/12, onde foram entregues a moradores do município de Porto Velho e nos Distritos de São Carlos e Calama, nessas localidades o BPA – Batalhão de Polícia Ambiental contou com a ajuda dos policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar, que são lotados nessas localidades, sendo estes os responsáveis que realizaram o levantamento e cadastramento das famílias para receberem as cestas Básicas.

A ação seguiu nas demais unidades destacadas do BPA, que se localizam nos municípios de Machadinho D’Oeste, Guajará Mirim, Alta Floresta, Ji Paraná e Vilhena. Ao todo foram entregues de mais de 120 cestas básicas a famílias carentes nesses municípios.