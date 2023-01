O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), conduziu os trabalhos, sendo secretariado pelo deputado Cirone Deiró (União Brasil). Os deputados Marcelo Cruz (Patriota), José Lebrão (União Brasil), Ismael Crispin (PSB), Rosângela Donadon (PDT), Aziz Rahal (União Brasil) e Jean Oliveira (MDB) estavam presentes.

Em uma rápida fala, Alex Redano manifestou sua confiança de que o segundo mandato de Marcos Rocha será ainda mais produtivo e que a Assembleia vai seguir contribuindo para uma boa relação institucional. “A Assembleia foi parceira nesses quatro anos e vai seguir trabalhando nesse sentido, respeitando a independência e autonomia de cada um.

O deputado Jean Oliveira fez um pronunciamento, em nome do Legislativo. “Desejamos um mandato de prosperidade, avanço e progresso ao governador Marcos Rocha. Relação harmônica e independente, nesses quatro anos e acreditamos que isso se estenderá pelos próximos quatro anos. Por fim, quero registrar que a humildade, a simplicidade e a compaixão sempre vão vencer a arrogância, a soberba e a antipatia”.

Governador

Em seu discurso de posse, Marcos Rocha destacou o empenho em continuar trabalhando em prol do fortalecimento do estado de Rondônia. “Hoje iniciamos o ano de maneira especial, com fé e esperança para dar continuidade à missão de governar esse estado tão forte que é Rondônia. Momento que traz grandes expectativas, das quais, com a graça de Deus, alcançaremos oportunidades e novas conquistas”.

Rocha disse ainda que “o trabalho para construir um estado desenvolvido, seguro e com qualidade de vida a todos vai continuar sim, a partir do resultado da nossa plena atuação, do nosso trabalho e da população e das autoridades, oriunda da parceria com nossos prefeitos e vereadores dos 52 municípios”, afirmou.

Ele disse também contar com o apoio incondicional dos senadores, deputados federais e estaduais e manter a harmonia entre os três poderes, para, em suas palavras “trabalhar firmemente para fazer do estado de Rondônia o melhor do estado do Brasil”. Após ser empossado, Marcos Rocha fez a nomeação do seu secretariado.

Vice-governador

O presidente Alex Redano, pediu licença aos demais parlamentares e autoridades presentes para quebrar o protocolo e concedeu a palavra ao vice-governador, Sérgio Gonçalves, que agradeceu a oportunidade de poder se pronunciar e comentar a experiência de ter participado de sua primeira corrida eleitoral.

Ele destacou a honra e a confiança de ter sido convidado pelo governador Marcos Rocha para a disputa à reeleição do chefe do Executivo rondoniense e encerrou afirmando que o estado, por mais quatro anos, estará bem representado.