Vilhena dispõe de um shopping center, o Park Shopping — que conta com uma boa praça de alimentação, lojas e cinema — e da elegante Galeria Mirage, com academia, café, lojas e a única livraria da cidade.

Brevemente, os vilhenenses contarão, ainda, com outros dois shoppings. O maior deles está em construção no bairro Cidade Verde 4. Outro, menor, será na avenida Tancredo Neves, no local onde funcionava o supermercado Pato Branco.

O Shopping Jardins de Vilhena, no Cidade Verde 4, promete uma grande estrutura que inclui lojas consagradas no mercado nacional. A localização, próxima às margens da BR-174, garantirá um novo eixo de movimento numa área em expansão do município, que está entre os quatro que mais crescem em Rondônia, com um mercado imobiliário aquecido e valorizado.