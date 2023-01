Um dos destaques do discurso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, durante cerimônia de transmissão de cargo nesta segunda-feira (02), em Brasília (DF), foi o fortalecimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Segundo o ministro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que os Correios devem sair do Programa Nacional de Desestatização.

De acordo com o Juscelino Filho, a intenção é reforçar o papel da instituição na oferta de cidadania, como parceira dos programas sociais destinados à população carente, e das regiões mais distantes, utilizando-se da sua incomparável capilaridade.

“Vamos aumentar os investimentos de modernização, e desencadear agressivo aporte de atualização do parque tecnológico e dos insumos logísticos para, assim, seguir recuperando a imagem e a credibilidade dos serviços”, ressaltou o ministro.

O Ministro comentou ainda sobre a amplitude de atuação do Ministério das Comunicações e seu impacto para o desenvolvimento econômico-social e integração nacional do País.

Juscelino Filho se comprometeu com a implementação de uma agenda positiva, fundada no aproveitamento do legado existente, na recomposição de investimentos, no aperfeiçoamento da governança, na continuidade dos programas, e na receptividade à inovação.

Estrutura Organizacional

O novo ministro esclareceu que algumas mudanças da estrutura organizacional do governo serão absorvidas no Ministério e a gestão será pautada pela incorporação de modelos referenciais, de casos exitosos, de experiências de sucesso e das melhores práticas. Também será trabalhada a simplificação, a agilização e a desburocratização de sistemas, tarefas, atividades e processos. Ressaltou que a solução de pendências e a otimização do uso dos fundos do âmbito setorial terão atenção total por parte do Governo.

Inclusão Digital

Com relação à telefonia, o compromisso foi de acelerar a expansão de novas tecnologias. “O tema central é a maximização da incorporação da tecnologia 5G”, enfatizou Juscelino Filho.

Por fim, o novo ministro pontuou a temática de inclusão digital, prometeu equidade, qualidade e universalidade. “A democratização e a popularização do acesso à informação via internet, a melhoria da educação e da qualidade do ensino via conectividade das escolas são tópicos de máxima prioridade onde a Telebrás é fundamental no suporte à cobertura de conexão via satélite, somada à estrutura física dos Correios, sobretudo com a valorização dos numeroso e excelentes profissionais de ambos”, declarou.

Currículo Juscelino Filho

Nascido em São Luís (MA), em 6 de novembro de 1984, Juscelino Filho é graduado em Medicina pelo Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma). É casado com Lia Fialho e pai da Maria Fernanda, do Mateus e do João Lucas. Nas eleições de outubro de 2022, foi reeleito para seu terceiro mandato consecutivo de deputado federal. É vice-líder do União Brasil na Câmara. O parlamentar é filho de José Juscelino dos Santos Rezende, ex-prefeito de Vitorino Freire (MA) e ex-deputado estadual do Maranhão.