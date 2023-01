O Município de Parecis é um dos menores de Rondônia, e consequentemente dispõe de um dos orçamentos mais diminutos entre os demais do Estado, com pouca verba para fazer frente às demandas comunitárias.

Porém, isso parece não ser razão para que os vereadores da cidade racionalizem a utilização de recursos para custeio de suas atividades, e quando o assunto é viajar às custas do erário os parlamentares se mostram verdadeiros prodígios.

É o que se conclui ao avaliar os números constantes no Portal da Transparência, que apontam para o gasto de nada menos que R$ 196.961,76 com liberação de diárias para que vereadores viajassem aos mais diversos destinos, como Cacoal, Porto Velho e Brasília.

Esmiuçando as informações, fica claro que o “campeão” das diárias é o presidente Donizete, que recebeu R$ 44.850,49 ao longo do ano. Em seguida vêm João Leopoldo, com R$ 34.400,00; Luiz Carlos, com 34.051,07; Gelson Ferreira, R$ 18.550,00; Sérgio Leão, R$ 17.962,05; Ivan Paulo, R$ 15.800,00; Dezaias de Souza, R$ 8.150,00; Josivaldo Abrantes, R$ 7.610,49; e finalizando com Bruno Prudente, com repasse de R$ 6.480,00.

Com relação ao custo/benefício destas despesas há poucas informações, pois não se sabe ao certo o resultado prático ao povo de Parecis diante de tal gastança.

NOVA MESA DIRETORA – Para o biênio 2.023/2.024 o atual presidente foi reconduzido ao cargo, tendo como demais integrantes do comando do Legislativo os vereadores Ivan Paula (vice-presidente), Gelso Ferreira (1º secretário) e João Leopoldo (2º secretário).