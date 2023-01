O ato de posse de superintendentes, diretores e presidentes de instituições do Governo de Rondônia foi realizado na manhã da terça-feira (3), no Salão Rosilda Shockness, do Palácio Rio Madeira – PRM.

Os gestores públicos estaduais somam-se aos secretários já empossados, na composição da equipe da nova gestão do Poder Executivo Estadual, que tem a missão de fortalecer as ações governamentais no período de 2023-2026.

O governador Marcos Rocha, empossado em cerimônia realizada no dia 1° deste mês, junto ao vice-governador, Sérgio Gonçalves, reforçou a missão de todos trabalharem unidos e firmes para trazerem resultados para o desenvolvimento de Rondônia e melhoria da qualidade de vida da população, tendo como primícias, a responsabilidade e a transparência, promovendo assim, o combate à corrupção.

“Vamos continuar lutando contra a corrupção e colocando Deus a frente do nosso Estado. Fico muito feliz em dar posse aos superintendentes, diretores e presidentes das instituições do Governo, que estarão juntos, contribuindo a condução para mais quatro anos de muito progresso do nosso Estado. Apliquem a excelência no desenvolvimento de políticas públicas, programas e ações governamentais que irão de verdade trazer a melhoria na qualidade de vida da população”, disse o governador.

O chefe do Executivo Estadual destacou ainda aos gestores públicos estaduais, que trabalhem para a população como um todo. “Respeitem os servidores, trabalhem sempre em prol da população de Rondônia. Juntos, iremos trabalhar para obtermos resultados de impacto positivo à nossa sociedade. Já temos o terceiro menor índice de desemprego do Brasil, e vamos buscar ter o menor índice de desemprego do nosso país”, projetou Marcos Rocha.

Marcos Rocha informou que, além de dar continuidade a programas, projetos, serviços e obras do Governo já traçados, construção do novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, o Hospital Regional de Ariquemes e a conclusão do Hospital de Guajará-Mirim, haverá, também, reforma administrativa para criação de novas estruturas, a exemplo da Superintendência do Interior, que impulsionará o desenvolvimento dos 52 municípios.

Lista dos superintendentes, diretores e presidentes de instituições estaduais empossados:

Superintendência Estadual de Compras e Licitações – Supel, superintendente Israel Evangelista;

Superintendência Estadual de Comunicação – Secom, superintendente Rosângela Aparecida da Silva;

Superintendência Estadual de Turismo – Setur, superintendente Gilvan Pereira;

Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, superintendente Semayara Gomes;

Contabilidade Geral do Estado – Coges, contador-geral Jurandir Cláudio Dada;

Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep, superintendente Silvio Luiz Rodrigues da Silva;

Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, superintendente Lourival Júnior de Araújo Lopes;

Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária – Sepat, superintendente David Inácio dos Santos Filho;

Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic, superintendente Delner Freire;

Polícia Civil, diretor-geral Samir Fouad Abboud/adjunta Alessandra Paraguassu;

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia – Ipem, presidente Francisco Carlos de Oliveira Albuquerque/vice Leidiane da Silva Rocha;

Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Fucer, Gestor Leonildo Nery Rodrigues;

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – Idaron, presidente Júlio César Peres;

Superintendência de Polícia Técnico-Científica – Politec, diretor-geral Domingos Sávio Oliveira da Silva/adjunta Ana Júlia Frazão Paiva;

Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – Agevisa, diretor-geral Gilvander Gregório de Lima;

Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia – Fapero, presidente Paulo Haddad;

Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado – Emater, diretor-presidente Luciano Brandão;

Ouvidoria Geral do Estado, ouvidora-geral Etelvina Rocha;

Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep, presidente Adir Josefa de Oliveira;

Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – Fease, presidente Antônio Francisco Gomes da Silva; Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Fhemeron, presidente Reginaldo Girelli Machado;

Já para a Superintendência de Integração do Estado de Rondônia em Brasília – Sibra, foi nomeado Augusto Leonel de Souza Marques.