Através de vídeo institucional divulgado na tarde desta terça-feira, 03, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apresentou a prestação de contas da operação Ano Novo, realizada pela corporação entre os dias 30 de dezembro e primeiro de janeiro.

Segundo o informe, o balanço foi extremamente positivo em todos os aspectos, desde a quantidade de pessoas e veículos averiguados até a redução de acidentes e feridos nos desastres em comparação a virada de 2.021 para 2.022.

Atuando com reforço de contingente, a PRF realizou abordagens em cerca de duas mil pessoas, índice 85% superior a operação correspondente realizada no ano passado, com averiguação em mais de 2.700 veículos – aumento de 25% na mesma comparação.

Foram feitos em torno de 800 testes de alcoolemia, 200% com relação ao ano antecedente, resultando em duas autuações em flagrante por embriaguez ao volante. Houve também 14 detenções e apreensão de uma arma de fogo com cinco munições.

Durante os três dias, foram registradas 672 infrações de trânsito. Ao todo, 55 pessoas não estavam utilizando o cinto se segurança e 14 crianças não usavam o dispositivo de retenção adequado (cadeirinha). Além disso, 58 pessoas foram autuadas por cometerem ultrapassagens proibidas.

A melhor notícia, no entanto, diz respeito a ocorrência de acidentes. Na virada deste ano houve queda de 53% no número de desastres nas rodovias federais do Estado, caindo de 17 para 8 acidentes.

A redução do número de vítimas foi ainda mais significativa, baixando de 21 para seis, redução de 70%, sempre comparado com a operação do ano passado, com a ocorrência de um óbito.

>>>Confira no vídeo abaixo a íntegra do boletim: