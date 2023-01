Na última terça-feira, 31, em Pimenteiras D’Oeste, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) abordou um veículo modelo Voyage o qual estava saindo de um local chamado “Porto do Amado”, que fica às margens do Rio Guaporé, (leia mais AQUI).

Os policiais militares suspeitaram que veículo estava transportando pescado devido ao fato de estar em período da “piracema”, e decidiram abordar ao veículo, pois, havia uma carretinha coberta com lona sendo rebocada.

Contudo, após várias tentativas de parada com gestos sonoros de sirene e de luz da viatura ao motorista, este não obedeceu a ordem de parada e continuou seguindo pela rodovia BR-435 em alta velocidade, não respeitando os limites de velocidade.

Quando chegou na cidade, não respeitou pedestres que estava atravessando a faixa, parando apenas quando chegou em sua residência. Após a abordagem, para a surpresa da equipe, não havia tão somente pescado (tambaqui), mas também 49 tartarugas ainda vivas presas dentro carretinha. Também foi encontrado uma malhadeira de pesca três espinhéis com mais de metros cada.

O motorista ainda ameaçou um dos componentes da equipe da PMRO. A equipe acionou a Patrulha Ambiental da Polícia Militar para realizar os procedimentos ambientais. O pescado ainda em excelente estado, foi doado para o hospital de Pimenteiras D’Oeste.

As 49 tartarugas foram soltas no Rio Guaporé, em seu hábitat natural. O motorista e os outros dois passageiros que estavam no veículo receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Foram multados administrativamente pelo crime ambiental e poderão pegar pena de detenção de seis meses a um ano, e multa de acordo com o art. 29 da lei 9605/08. Além do crime de ameaça cometido pelo motorista ao policial militar.

A piracema é o fenômeno que ocorre todos os anos durante a reprodução dos peixes. Neste período é proibida a pesca de várias espécies de alevinos entres eles o tambaqui. Se os peixes tiverem dificuldades para se reproduzir, muitas espécies podem ser extintas e em breve não terá nada para pescar. Além disso a extinção de qualquer espécie é um risco para o equilíbrio ambiental da região.