O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira, 4, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço foi acionada para prestar apoio aos policiais militares do Núcleo de Inteligência (NI), para auxiliar na captura de um homem que possuía mandado de prisão para ser cumprido.

Contudo, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito não que estava em um veículo caminhonete, não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alva velocide.

A guarnição da Patrulha Reforço estava indo dar apoio ao NI, quando recebeu informação que o suspeito que dirigia sofrido um acidente de trânsito.

Porém, abandonou o veículo e continuou a fuga a pé, pulando muros e subindo em cima de casas, onde quebrou o telhado de uma residência, localizada na Rua Paineira, no bairro Cristo Rei.

Entretanto, após intensa perseguição o suspeito foi detido. Contudo, ocorre que, o abordado foi identificado pelas iniciais V., funcionário do posto de molas na cidade, e estaria no momento da abordagem fazendo uso de uniforme da referida empresa.

Porém, o homem que está com mandado de prisão em aberto tem as iniciais M., e também seria funcionário do mesmo posto de molas que V.

M., e V., além de trabalharem na mesma empresa, são vizinhos no bairro Maria Moura.

Contudo, os policiais do NI que monitoravam a casa à espera de M., chegou no local V., e usando o mesmo uniforme do suspeito que os policiais aguardavam. No qual V., foi até a frente da casa do colega de trabalho que os policiais esperavam para cumprir o mandado de prisão.

Com isso, os militares supôs que seria M., que havia chegado. Sendo que a equipe do NI devidamente identificada com coletes deu ordem de parada ao suspeito, que no caso era V., não M. Todavia, V., não obedeceu a ordem dos policiais e acelerou seu veículo e empreendeu fuga.

Entretanto, após intensa perseguição e ser detido, V., disse aos policiais que fugiu pois ficou com medo, sendo que a um certo tempo recebeu ameaças de morte, e supondo estar com a vida em risco se evadiu do local. Ele ainda disse que não percebeu a identificação dos policiais.

Diante dos fatos V., foi conduzido a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada por desobediência e direção perigosa.

Além disso, o veículo estava com a documentação vencida, e V., não possui Carteira Nacional de Habilitação.