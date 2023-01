No início da noite de terça-feira (03), durante a operação Guardiões das Fronteiras/SESDEC-RO, em combate aos crimes transfronteiriços no Estado de Rondônia, as forças de segurança pública composta pelo BPFRON – Batalhão de Fronteiras e Divisas, BPCHOQUE – Batalhão de Choque e canil, realizaram a apreensão de aproximadamente 160 quilos de entorpecentes na Região de Nova Mamoré.

Os policiais militares estavam em patrulhamento na BR-425, próximo ao município de Nova Mamoré, onde realizavam abordagens a veículos, e que durante a abordagem a um caminhão baú, o motorista do veículo, um homem de 21 anos de idade, demonstrou bastante nervosismo, levantando a suspeita dos militares, os quais iniciaram uma busca minuciosa no veículo, sendo localizado em um fundo falso, a quantia de aproximadamente 160 quilos de drogas.

O motorista do veículo foi preso em flagrante e apresentando na sede da Polícia Federal em Guajara-Mirim.

Esta é a primeira grande apreensão de drogas do ano de 2023, a qual faz parte da Operação Guardiões da Fronteira, desencadeada pela Secretaria de Segurança do Estado de Rondônia – SESDEC, visando combater os crimes em toda a região de Fronteira e Divisas do Estado.