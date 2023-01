A jornalista Andréia Machado e o sociólogo Marcio Guilhermon, foram premiados no 2º Prêmio Nacional de Fotografia Princesa Isabel, promovido pela Fundação Cultural Palmares, por meio do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC), do Governo Federal.

Eles são moradores de Vilhena e trabalham com projetos de valorização da cultura afro-brasileira em Rondônia há 14 anos.

O concurso fotográfico em que os vilhenenses foram premiados teve como objetivo valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por afro-brasileiros. Ao todo, a competição contou com aproximadamente quarenta participantes de todo o Brasil distribuídos em dez categorias. O concurso premiou fotógrafos amadores e profissionais, com projetos fotográficos em preto e branco.

A jornalista Andréia Machado levou o primeiro lugar na categoria Comunicação – José do Patrocínio com trabalho fotográfico que registrou a cultura da Comunidade de Remanescentes Quilombolas de Santa Cruz, localizada em Pimenteiras do Oeste.

“Estou muito feliz com essa premiação, pois é o reconhecimento do trabalho realizado em prol da valorização da história e da cultura da comunidade de remanescentes quilombolas de Pimenteiras do Oeste”, disse Andréia Machado.

Já o sociólogo Marcio Guilhermon ficou em terceiro lugar na categoria Esportes – João Carlos de Oliveira (“João do Pulo”), com trabalho que retrata a prática da capoeira em Vilhena.

“Sou grato por ter a oportunidade de retratar a cultura afro-brasileira presente em Vilhena”, ressaltou Marcio Guilhermon.

Todas as fotografias vencedoras do concurso serão disponibilizadas em breve, gratuitamente ao público, de forma online, por meio do site e redes sociais da Fundação Cultural Palmares. Além disso, vão compor o banco de imagens da instituição, bem como poderão ser reproduzidas de forma digital e impressas em eventuais exposições e eventos presenciais.