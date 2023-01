Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 4, o primeiro ato solene de entrega de patrimônio ao Município pelo prefeito eleito, delegado Flori (Podemos) na eleição suplementar, em Vilhena.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, representada na ocasião pela titular da pasta, Vera Lúcia, recebeu uma caminhonete L200 Triton, com valor estimado em R$ 240 mil, adquiridas através de recursos do Município, veículo que está destinado a atender a demanda da SEMA na zona rural.

Na breve cerimônia realizada na Praça dos Três Poderes, a secretária agradeceu o empenho da administração em começar suas ações com agilidade já neste início de mandato, assim como fez questão de citar a atitude do ex-prefeito Ronildo Macedo (Podemos), que estava no cargo até a semana passada, que destinou o veículo à Secretaria do Meio Ambiente.

O prefeito destacou que em seu mandato irá trabalhar com afinco para proporcionar estrutura e meios que possam oportunizar as ações dos mais diversos setores da administração municipal, visando oferecer a melhor qualidade possível nos serviços prestados à comunidade.

A solenidade contou com a participação do presidente da Câmara de Vereadores, Samir Ali (Podemos), além de integrantes do primeiro escalão do Município.