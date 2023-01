Acidente foi registrado na última terça-feira, 3, pela Polícia Militar (PM) em apoio a Polícia Rodoviária Federal (PRF) por se tratar de rodovia federal.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi informada que na BR-435, aproximadamente 10 quilômetros de Pimenteiras do Oeste, havia acontecido um acidente com capotamento e que o condutor estava desacordado.

Contudo, quando os militares chegaram no local do acidente, populares que passavam no momento do ocorrido, conseguiram reanimar o motorista que foi levado de ambulância para o hospital municipal.

Em contado com o condutor identificado pelas iniciais W.F.O., contou aos PMs que transitava pela primeira vez naquela rodovia, e que numa curva perdeu o controle de direção, saiu da pista e capotou varias as margens da via e só parou em uma vala.

O condutor que é vendedor ambulante, ainda relatou aos policiais que a curva é acentuada e não há placa de sinalização no local.

Por ter desmaiado e com algumas escoriações pelo corpo, o condutor ficou em observação na unidade de saúde e depois foi liberado.