FAMÍLIA REUNIDA

Em recente temporada no estado de Santa Catarina, o fundador e consultor jurídico Vornei Bernardes da Costa da renomada Cooperativa de Crédito SICOOB FRONTEIRAS nos estados de RO, MT e MS, com a esposa Cristina Bená Bernardes e os filhos, a médica ginecologista da Clínica Medicina Integrativa em Itapema/SC, casada com o administrador de empresas e empresário Cleyton Stringhini, com quem tem o pequeno Enrico, e o médico Gustavo Bernardes Bená, que reside em Blumenau/SC.

AUMENTOU A FAMÍLIA

Em Cacoal/RO, o diretor administrativo Tiago Zandoná da renomada Cooperativa de Crédito SICOOB FRONTEIRAS nos estados de RO, MT e MS, com a esposa Kelly Baratto e os filhos Bernardo e a pequena Maria Luiza. Papais felizes e orgulhosos.

FESTEJOS DE ANO NOVO

A gerente de vendas Rute Mandrick das concessionárias CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal e FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, na ponta agachada com o esposo advogado Claúdio Arsenio, festejou a entrada do ANO 2023 em Santarém no Pará, com a matriarca Maria de Lourdes Mandrick paparicada pelos amorosos filhos, nora, genros e netos.

EXPOSIÇÃO DE ARTE

Em Cacoal, o sócio proprietário Wender Garcia da elegante e moderna CASA & DECORAÇÃO maior loja de móveis e decoração de Rondônia, visitou no escritório da amiga arquiteta Hiria Bianchini, a concorrida e prestigiada exposição de artes da artista plástica Gutta Mattos.

ARQUITETURA & ARTE

Arquiteta Hiria Bianchini com sua atenciosa equipe, acadêmico do curso de arquitetura Felipe Peixer e a arquiteta Rafaela Silva, de jeans, recepcionaram um grande público em seu escritório de arquitetura em Cacoal/RO, nos últimos dias 15, 16 e 17 de dezembro, onde a artista plástica Gutta Mattos expôs peças exclusivas.

ARTISTA PLÁSTICA

Com exposição de peças em madeira de descarte ressignificada, a artista plástica GUTTA MATTOS autodidata, pedagoga e moradora de Cacoal/RO, que realiza sua arte a partir da reutilização de materiais descartados fez o maior sucesso expondo suas peças exclusivas no escritório de Arquitetura Hiria Bianchini, na avenida São Paulo.

NATAL EM FAMÍLIA

A amiga advogada Julinda da Silva que reside em Cacoal/RO, com o esposo César Augusto Monfredinho, reuniu familiares e filhos para temporada de férias e festa de Natal em Goiânia/GO. O Ano Novo Julinda passou em Caldas Novas/GO. Na foto com os filhos empresário Reinaldo Susumu Aibara Junior com a namorada Duane Rosa, residentes em Manaus/AM, a filha empresária Aliemary “Leléu” Aibara com o noivo Danilo Tassi, residentes em Porto Velho/RO, e a filha médica Aridiany Rafaely com o noivo engenheiro Henrique Ferrari.

NASCEU GABRIEL

Em Los Angeles na Califórnia/EUA, nasceu no último dia 16, o aguardado bebê Gabriel Schiavinatto dos orgulhosos papais Nadiely Garcia de Gois Schiavinatto e Ivan Paulo Schiavinatto

AVÓS ORGULHOSOS

O casal Elizabeth Maria Garcia de Gois e José Nasselmo de Gois que reside em Cacoal/RO, passa temporada em Los Angeles na Califórnia/EUA, onde nasceu o netinho Gabriel Schiavinatto da filha Nadiely Garcia de Gois Schiavinatto com Ivan Paulo Schiavinatto.

LEILÃO SOLIDÁRIO

ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni em Cacoal/RO, que tem como presidente Vera Bianchini, recebeu homenagem da Câmara Municipal de Chupinguaia/RO, em sua última sessão do ano 2022, pelos relevantes serviços prestados pelo Centro Oncológico São Daniel Comboni em toda região. A coordenadora de eventos Aparecida Miranda “Cidinha”, na foto, representou a ASSDACO na homenagem. Em setembro último, a ASSDACO realizou mais um leilão solidário naquele município, onde arrecadou R$170 mil, com participação da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Soldados do Bem e do senhor Idenei Dummer. No último dia 18, uma nova edição do Leilão Solidário foi realizada pela ASSDACO no município de Castanheiras/RO.