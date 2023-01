O fato foi registrado pelos policiais militares da Patrulha Reforço, na noite de quarta-feira, 4, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 22h50, a guarnição da Patrulha Reforço realizava patrulhamento de rotina, quando os militares observaram um homem que batia as características de L.B.S., que está com mandado de prisão a ser cumprido por tráfico e roubo Vilhena e Porto Velho.

O suspeito conduzia uma moto Honda CG 160 de cor prata pela Rua 1816 esquina com Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, foi dada ordem de parada ao motociclista, no qual não obedeceu e empreendeu fuga em alta por diversas ruas e avenidas do bairro, colocando sua vida em risco e de terceiros, infligindo todas as leis de trânsito.

Após intensa perseguição, o suspeito acessou a Rua 1511, onde devido a pista molhada acabou caindo.

O suspeito reagiu a abordagem de forma agressiva, sendo necessário técnicas de imobilização e uso das algemas para detê-lo.

Durante revista pessoal foi localizada no bolso de sua calça uma porção de substancia aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 8 gramas, no qual o rapaz relatou que adquiriu para seu consumo.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constado que contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, um expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena e outro pela Comarca de Porto Velho.

O foragido foi levado para a Unisp, onde a ocorrência foi registrada. Após foi conduzido à Casa de Detenção.