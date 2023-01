O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na delegacia de Polícia Civil, na quarta-feira, 4, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de furto em uma casa localizada Avenida Integração Nacional, no Centro da cidade.

A vítima contou aos militares que estava dormindo, e como de costume seu neto saiu e deixou a janela aberta por causa do calor. Com isso, alguém aproveitou a oportunidade e entrou no imóvel pela janela.

Contudo, quem invadiu a residência furtou três aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung J5, um Xiaomi Redmi Note 11 de cor cinza e um Motorola G22 de cor preta, além de R$ 34 mil em dinheiro que estava numa sacola dentro do quarto.

A guarnição fez buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito.