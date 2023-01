Acidente envolvendo uma motoneta Pop 100 e uma caminhonete Chevrolet S10 aconteceu na tarde desta quinta-feira, 5, no Centro de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer no cruzamento da Rua Rondônia com Rua Panamá, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

Contudo, ao chegar no local do ocorrido e em contato com o condutor da caminhonete, este relatou aos PMs que seguia pela rua Rondônia sentido; praça da Bíblia/Br 435, sendo que no cruzamento da Rua Panamá e não percebeu o veículo Honda Pop trafegando sentido estádio, Avenida Integração Nacional, dessa forma vindo a colidir transversalmente com o motociclista.

No choque, o motoqueiro sofreu possível traumatismo craniano, entre outros ferimentos, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal São Lucas.

Entretanto, devido ao estado grave da vítima, recebeu atendimento de emergência e foi transferido com urgência para a cidade de Cacoal.

O condutor e a passageira do veículo S10 nada sofreram.

O motorista da picape conversou com o filho do condutor da motocicleta e se comprometeu a prestar todo o apoio necessário.

Todavia, o condutor da motocicleta não é habilitado e a motoneta pop está com o documento está vencido.

Com isso, foi confeccionado os autos de infração e a motoneta entregue no pátio da Ciretran.