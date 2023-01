A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira(5) o empenho de uma emenda parlamentar que ela destinou no valor de R$100 mil para Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) que é mantenedora do Hospital São Daniel Comboni de Cacoal, que atende pacientes de todo o Cone Sul e da região central de Rondônia no tratamento de câncer.

O recurso destinado pela deputada Rosangela Donadon irá suprir gastos da enfermaria do Hospital São Daniel Comboni.

Rosangela Donadon lembrou que todos os anos participa do leilão em prol do Hospital São Daniel Comboni de realizado no distrito de Boa Esperança em Chupinguaia organizado pelo grupo denominado, ‘Soldados do Bem ‘ , liderados pelo vereador de Chupinguaia Idenei Dummer.

A deputada informou que destinou o recurso para o hospital que é referência no tratamento de câncer em Rondônia atendendo um pedido feito pelo vereador de Chupinguaia Idenei Dummer durante o leilão do ano passado que contou com a presença da diretora da ASSDACO, Aparecida de Miranda, popular Cidinha e seu esposo Antônio Pedro de Oliveira.

“A deputada atendeu prontamente o nosso pedido e toda equipe da ASSDACO, que está agradecida pela agilidade na liberação deste importante recurso, que permitirá manter em dia os serviços da enfermaria do hospital. A deputada Ronsagela Donadon esteve conosco no leilão realizado em Chupinguaia para angariar fundos e, solidária à nossa causa, direcionou este recurso à Associação”, agradeceu a presidente da ASSDACO, Vera Bianchini Travain.

A parlamentar destacou que ficou feliz em contribuir com o trabalho realizado pelo Hospital São Daniel Comboni.

“Sei do tratamento de excelência oferecido pelo Hospital São Daniel Comboni no combate ao câncer. Por isso, destinei o recurso no valor de R$100 mil que já foi empenhado e vai contribuir com o trabalho realizado no hospital que atende pacientes de todo o Cone Sul”, disse a deputada que reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em prol da melhoria da saúde em Rondônia.

>>>Nota de empenho (PDFs)