Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, 6, o delegado Núbio Lopes de Oliveira, titular do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da delegacia de Vilhena, acompanhado do delegado Regional Fábio Campos, confirmou que foi pedida a prisão temporária de Ana Clara Marquezini, por suspeita de envolvimento no assassinato do ex-namorado Carlos Garcia dos Santos Junior, popular (Juninho Laçador).

De acordo com Núbio Lopes, durante as investigações que ainda estão em curso, há indícios da participação dela no crime.

Contudo, ainda é cedo para precisar qual foi o papel dela na execução do plano, haja vista, que indícios a coloca nas proximidades do local, onde aconteceu o fato.

Diante das circunstancias, foi pedida a prisão temporária de Ana por 30 dias, sendo deferida pelo magistrado.

Todavia, a família assim que tomou conhecimento que a prisão tinha sido decretada, a apresentou na manhã desta sexta-feira, 6, na delegacia de Polícia Civil, sendo na sequencia encaminhada ao presídio feminino.

Ainda segundo Núbio, Ana será interrogada oficialmente nos próximos dias, haja vista, que até o momento ela tinha sido ouvida apenas como testemunha do caso.

Fabio Campos ressaltou que o motivo do crime ainda está sendo investigado, haja vista, uma enxurrada de informações que chegam a todo momento que devem ser filtradas para depois serem investigadas. Além disso, nos próximos dias o delegado irá pedir a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos.

Fábio Campos ressalta que com os três principais envolvidos na ação que culminou na morte de Juninho Laçador e na tentativa de homicídio contra Carlos Marinho Ramos de Oliveira, que está internado no Hospital Regional, está perto de ser esclarecido e os culpados devidamente denunciados e levados a Justiça.

Entretanto, ainda segundo Fábio Campos, a arma do crime não foi localizada, porém, há indícios de onde possa estar e a equipe de investigação está trabalhando incansavelmente para recuperá-la.