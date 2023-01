Na manhã desta sexta-feira, 6, o deputado federal diplomado Fernando Máximo (União Brasil) esteve em Vilhena, ocasião em que participou de encontro com o prefeito Delegado Flori (Podemos) e o presidente da Câmara Municipal, Samir Ali (Podemos), sendo essa a primeira visita de um parlamentar federal ao Município desde a posse do prefeito, domingo passado.

Ao Extra de Rondônia o deputado afirmou que esteve na cidade para alinhar ações a serem desenvolvidas assim que tomar posse do mandato, no início da cidade, com propostas voltadas a diversos setores da administração pública, com saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e outras.

“Estamos aqui para alinhavar metas e proposituras das mais variadas possíveis, mas acredito que estou aqui principalmente para mostrar aos vilhenenses que conforme prometi na campanha serei um deputado que defenderá as agendas deste Município e de seu povo, e tanto a população quanto o delegado Flori, o presidente da Câmara Samir e as demais autoridades municipais podem ter certeza que terão representatividade à altura na Câmara do Deputados”, frisou Máximo.

Além de Vilhena ele declarou que percorre o Estado nestas semanas que antecedem à posse, dando prioridades aos “prefeitos parceiros”.