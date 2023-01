Treze novos sítios arqueológicos foram encontrados em Rondônia pela Energisa no último ano durante as obras de construção do linhão de energia que interliga as subestações de Colorado D’Oeste e Cerejeiras.

Os sítios foram tombados pelo (Iphan), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e três deles receberam os nomes dos fundadores do Grupo Energisa: José Monteiro Ribeiro Junqueira, João Duarte Ferreira e Norberto Custódio Ferreira.

Nos sítios foram encontrados fragmentos cerâmicos e líticos (tipos de rochas) de até 15 cm. Os artefatos foram encaminhados para os pesquisadores do Iphan, para que sejam identificados os grupos culturais que ocuparam a região. Por meio dos fragmentos será possível identificar o período da presença humana na região e ainda conhecimentos e tecnologias usados no passado.

O diretor-presidente da Energisa no estado, André Theobald, afirma que é uma honra a homenagem aos fundadores do Grupo. “Somos uma empresa brasileira, nascida no interior de Minas Gerais e que, há 117 anos, leva energia até os rincões do país. Trabalhamos de forma sustentável, valorizamos a história e sabemos que a preservação desses artefatos representa importante legado para as próximas gerações. Ficamos muito felizes com a homenagem aos precursores da companhia”, afirma.

A Energisa foi fundada em 1905 por José Monteiro Ribeiro Junqueira, João Duarte Ferreira e Norberto Custódio Ferreira na cidade de Cataguases, Minas Gerais, com o nome Companhia Força e Luz. Atualmente, é o maior grupo privado com controle 100% nacional do setor elétrico brasileiro e possui um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.