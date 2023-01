O Real Ariquemes por meio de seu Presidente, vem através desta esclarecer alguns fatos referente a participação do clube na Copinha 2023, em São Paulo (SP).

Circula em redes sociais por meio de colaboradores que o governo do Estado ajudou no custeio das despesas do clube para esta edição, entre elas estadias, translado, alimentação ou passagens aereas ao nosso elenco e do Porto-velho.

fato este inveridico, nossa equipe pela terceira vez participa da competição representando o Estado na Maior competição de Base do Planeta e se quer ouve apoio algum ao nosso clube, talvez por ser do interior. Em outras edições foi entregue documentos e alem de não sermos atendidos pelo atual governo nem uma resposta obtivemos mostrando um total desrespeito aos nossos atletas, pais e torcedores do clube. Nosso time é o único que tem em seu elenco 14 jogadores dos do Estado dos 21 convocados, mostrando o apoio aos nossos jovens que tem o esporte como ferramenta de realização dos sonhos.

Vale lembrar que o esporte é uma porta de inclusão social onde independente de cor, raça ou situação social todos são tratados com paridade. Sendo assim, é vergonhoso e no minimo estranho o tratamento do Governo e SEJUCEL continuar sendo direcionado somente para um clube do estado sendo que duas equipes tem os mesmos valores. O Real Ariquemes atual Tetracampeão feminino que representará Rondonia na elite do futebol feminino, tricampeão Estadual Sub-20 e Profissional com calendário repleto a exemplo da Copa do Brasil, Série D, Copa Verde entre outras, espera o minimo de respeito aos seus torcedores do interior e vale do Jamari que deram uma votação expressiva ao atual governo. Sejucel – Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer