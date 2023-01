Com o objetivo de tornar Rondônia o grande gerador de empregos do Brasil, o Governo Estadual tem criado estratégias para desenvolver o Estado e tem modernizado o Sistema Nacional de Emprego – Sine Estadual de intermediação da contratação de novos empregados pelas empresas.

Além de manutenção do atendimento presencial, desde 2021 são ofertadas vagas de forma remota, por meio do site (www.geracaoemprego.ro.gov.br/) e aplicativo do Geração Emprego (sistema IOS e sistema android). Em 2022, o Sine Estadual conseguiu ajudar a recolocar no mercado de trabalho, de forma presencial e remota, 2.165 profissionais.

‘‘Rondônia já é o estado com o menor índice de desempregados da região Norte e o terceiro menor do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estamos criando políticas públicas para que o nosso Estado seja referência em geração de empregos no país, e por meio do Sine, aproximamos quem tem vagas de quem precisa de um emprego, fazendo uso inclusive da forma remota para facilitar e impulsionar o ingresso da população no mercado de trabalho’’, afirma o governador do Estado, Marcos Rocha.

Geração emprego

Somente nos primeiros quatro dias deste ano, cinco pessoas já foram contratadas ao se candidatar a uma vaga na plataforma. Entre elas está Wendas Sousa, 31 anos, que conseguiu emprego como ajudante de motorista em Cacoal. ‘‘Estava desempregado a uns quatro meses, essa plataforma do Geração Emprego é ótima, cadastrei meu currículo, e o gerente da empresa me ligou. Estou começando 2023 contratado e esperançoso que esse será um ano muito bom’’, conta ele, que era morador de Candeias do Jamari, e realizou o desejo de morar em Cacoal, junto com a esposa e a filha de sete meses, com a segurança de emprego para sustentar a família.

Grandes empresas estão cadastradas no Geração Emprego

A coordenadora Geral de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec, Teresa Cristina Aranha, explica o impacto positivo da modernização do Sine. ‘‘O Geração Emprego está ganhando forças. Identificamos muitas contratações por meio dele, inclusive muitas das grandes empresas que estão chegando no Estado estão cadastradas e fazendo recrutamento por essa plataforma, não só para trabalhos dentro do Estado, mas também para outros cantos do Brasil. E com essa modernização do Sine, a população não precisa se deslocar de até o Sine para se candidatar e nem ficar em filas, pois as nossas vagas estão todas no site do Geração Emprego’’, informa.

Por meio do Geração Emprego, o Sine Estadual se faz presente nos 52 municípios. Nesta plataforma, já estão cadastradas cerca de 2 mil empresas. Além de cadastrar o currículo, os cidadãos podem conferir as vagas disponíveis diariamente, e ainda participar de cursos de capacitação gratuitos, ofertados com base na demanda do mercado. Para os que têm dificuldade de acessar as vagas on-line, o Sine continua fazendo o atendimento presencial.

UNIDADES DO SINE ESTADUAL EM RONDÔNIA:

PORTO VELHO

– Tudo Aqui, localizado na Avenida Sete de Setembro, 830, Centro.

Horário: Das 7h30 às 13h30.

– Porto Velho Shopping, localizado na av. Rio Madeira, 3288, Flodoaldo Pontes Pinto.

Horário: Das 8h às 20h.

ARIQUEMES

-Tudo Aqui, localizado na av. Tancredo Neves, n° 2606 (Antigo Prédio do Fórum).

Horário: Das 7h30 às 13h30.

Telefone:3535 4117

JARU

Sine Jaru, na Rua Tapajós, n 3537,Setor 2

Email vagasjaru@sedi.ro.gov.br

Telefone 3521-5792

JI-PARANÁ

Sine Ji-Paraná

Avenida Martins Costa, 249, bairro Vila Jotão. CEP: 76907-552

OURO PRETO DO OESTE

Sine Ouro Preto do Oeste,na rua Ana Nery, n°901, bairro Jardim Tropical

Telefone (69) 3461-1815

E-mail: sineouropreto1@gmail.com

ROLIM DE MOURA

Sine Rolim de Moura, na Avenida 25 de agosto, 4803 Centro , ao lado do banco Itaú

E-mail:sinetrabalho@gmail.com

Telefone: (69) 3442-2018

PIMENTA BUENO

Sine Pimenta Bueno, na avenida Rotary Club em frente ao número 392, aos fundos da Emater, bairro Alvorada

E-mail: sineropimentabueno@sine.ro.gov.br

Telefone: (69) 3451-2230

VILHENA

Sine Vilhena, na av. Tancredo Neves, 5434, Jardim Eldorado

Telefone: 3322-4800