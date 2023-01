O enfermeiro Diogo de Souza Oliveira, diretor-geral do Hospital Municipal de Ji-Paraná, registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra os vereadores Brunno Carvalho, do Solidariedade, e Rosana Pereira Lima, a Doutora Rosana Veterinária, do DEM.

De acordo com os fatos narrados pelo gestor do nosocômio por volta das 10h20 da última quinta-feira (05), a dupla, com intuito de fiscalização sobre a utilização de telhas adquiridas pela municipalidade com objetivo específico de reformar o teto e extinguir goteiras, teria excedido sua competência e ultrapassado os limites das prerrogativas.

Os edis acabaram entrando na instituição com a colaboração de um chaveiro, isto sob a supervisão de policiais militares chamados por eles a fim de que acompanhassem as diligências.

O diretor do hospital disse que a atual secretária de Saúde (Semusa) Wanessa Oliveira e Silva se deslocou para pegar a chave com o objetivo de propiciar o acesso aos vereadores.

Oliveira alega, entretanto, que a titular da pasta passou mal no intervalo “necessitando de atendimento médico e intervenção medicamentosa”.

Os vereadores são acusados de agirem com intenções eleitoreiras e sensacionalistas no documento.

O vereador Brunno Carvalho falou com o Rondônia Dinâmica e apresentou outra versão sobre o imbróglio.

“O Diogo [autor do BO] mentiu demais. Registram a Ocorrência dizendo que a gente invadiu. Simplesmente ligamos para a Polícia Militar (PM/RO) por orientação do nosso advogado. Os policiais estavam presentes e não poderiam nos proibir de exercer a função de fiscalização. Eles [diretor e secretária] não queriam abrir. Nós ligamos para a secretária, ela disse que não abriria. Então a vereadora Doutora Rosana acionou o chaveiro, ele abriu e nós contamos as telhas”, anotou.

Carvalho disse que a secretária estava junto momentos antes:

“Daí ‘do nada’ ela pega e fala: ‘Vereador, nós não vamos poder abrir. Aí pegou e “vazou” deixando só o diretor junto com a gente”, encerrou o edil.