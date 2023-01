A beleza da decoração natalina em Cacoal chamou a atenção não apenas dos cacoalenses e turistas que visitaram a cidade neste fim de ano, como também da crítica especializada.

Jornalistas e agentes turísticos consultados informaram que o trabalho feito pelo município foi um dos mais notáveis em comparação com outras cidades do Estado, rivalizando inclusive com o trabalho feito pela prefeitura de Porto Velho, a capital do Estado, que tem um orçamento anual 6,25 vezes maior.

A decoração natalina no município teve início oficialmente no dia 26 de novembro, com iluminação diferenciada em algumas ruas da cidade e locais de recreações como o Parque Sabiá, praças de Riozinho e Divinópolis, algumas ruas centrais e o Espaço Beira Rio, por onde passaram, ao longo do período, mais de 40 mil pessoas.

A maior concentração de público ocorreu na semana de Natal e na Virada do Ano, no Espaço Beira Rio “Genésio Lima”. No dia 31 de dezembro, por exemplo, a prefeitura organizou a Festa do Réveillon, por onde passaram cerca de 15 mil pessoas, conforme estimativa da Secretaria Municipal de Cultura, que organizou o evento, com o apoio de outras secretarias e órgãos da administração pública.

O prefeito Adailton Fúria afirmou que se sente bastante honrado em saber que o empenho de toda a equipe que trabalhou na decoração da cidade valeu a pena e a cidade mereceu os holofotes da crítica especializada.

“Todo o trabalho teve como finalidade proporcionar aos cacoalenses uma imersão nessa atmosfera de fim de ano, época em que refletimos sobre as conquistas obtidas. É muito gratificante saber que a decoração natalina foi muito bem avaliada tanto pelos munícipes, como também por turistas e visitantes que se deslumbraram com os enfeites e os diversos atrativos que a cidade ofereceu ao longo de aproximadamente 40 dias”, afirmou o prefeito.

ATRAÇÕES DE FIM DE ANO TEVE ATÉ O PREFEITO COMO CHOFER DE PAPAI-NOEL

Além de ruas e locais de recreações bem iluminados, Cacoal também ofereceu a crianças e adultos uma série de atrativos que se iniciaram em 26 de novembro, aniversário do município, até esta primeira semana de janeiro de 2023, quando é celebrado o Dia dos Reis Magos.

Durante esse período, um fato que chamou bastante a atenção da população é que o próprio prefeito atuou, em várias ocasiões, como o chofer de Papai Noel, conduzindo o seu trenó pelas ruas da cidade.

EXPECTATIVAS PARA O NATAL DE 2023

Cacoal elevou o patamar de suas comemorações natalinas a partir do fim de ano de 2021, quando o município conseguiu, com o apoio dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, transformar a sucata de uma Kombi relegada ao lixo em um bonito trenó de Papai Noel.

A transformação dessa Kombi velha foi um sucesso absoluto e o dispositivo desfilou pelas ruas da cidade, tanto no fim de ano de 2021, quanto nesse fim de ano de 2022, levando alegria a crianças e a adultos.

O Secretário Municipal de Cultura, Pedro Rabelo, afirmou que por onde passava o trenó com o “Papai Noel e seus ajudantes”, a alegria das crianças era garantida. Segundo ele, não apenas os baixinhos, mas também até os adultos se encantavam com esse momento mágico em que todos relembramos especialmente de nosso tempo de infância, onde o Natal era sempre sinônimo de alegria e deslumbramento.

Depois de atuar por mais de 30 dias, visitando ruas e avenidas de Cacoal, Papai Noel e seus ajudantes regressaram à Lapônia, mas prometeram estar de volta em 2023.