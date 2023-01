O fato foi registrado na noite de sexta-feira, 6, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena, pelos policiais militares da Patrulha Reforço.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante o deslocamento da guarnição da Patrulha Reforço para a Unisp, onde estava encaminhado um homem, no qual em sua casa havia sido localizada uma bicicleta furtada, os militares observaram dois homens que caminhavam pela Avenida 34, no qual ao perceberem a presença da viatura agiram de forma que chamou a atenção para abordá-los.

Contudo, os suspeitos foram abordados na esquina da Rua 2204. Todavia, um deles identificado pelas iniciais J.A.T., foi localizada uma porção de substancia aparentando ser pasta base de cocaína (crack).

J.A., assinou (TCO) Termo Circunstanciado de Ocorrência. A droga foi apreendida e ele liberado.

O segundo suspeito de iniciais E.G., também portava uma porção de substancia aparentando ser pasta base de cocaína (crack), pesando cerca de uma grama.

Contudo, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que contra E.G., havia dois mandados de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o foragido foi encaminhado para a Unisp, onde a ocorrência foi registrada.

O preso ficou na cela da delegacia aos cuidados do plantonista, haja vista, que não havia médico legista de plantão.