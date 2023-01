A Polícia Civil (PC) do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de Colorado do Oeste, concluiu no dia 23 de dezembro de 2022, o inquérito policial que investigou a morte do vereador e jornalista Thiago José Monteiro Vieira, ocorrido na noite dia 22 de setembro 2022, na cidade de Colorado do Oeste.

Após aproximadamente 90 dias de intenso trabalho, foram identificados e indiciados pela morte da vítima os suspeitos B.F.F.G., (autor da execução), A.C.C., (mandante do crime), M.S.V., (intermediário), R.R.S., (apontador do endereço da vítima, que acompanhou a execução) e F.F.S.A., (morador da residência onde foi pega e devolvida a arma utilizada no crime), bem como foi apreendido um veículo VW Polo dado em pagamento ao executor.

Restou apurado, ainda, que a motivação do crime foi o inconformismo do mandante com o atual relacionamento da vítima com a ex-esposa.

Participaram das investigações efetivos da Polícia Civil de Colorado do Oeste, Cerejeiras e Vilhena.