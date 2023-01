A UNESC está com seu edital de convocação para interessados em participar do vestibular 2.023 para Medicina, cujo prazo de inscrição encerra no próximo dia 13, com oferta de 50 vagas para o curso, em Vilhena.

Na turma que será formada pelos cinquenta alunos cinco das vagas estão disponibilizadas para bolsistas de forma integral, desde que se atendam os critérios estabelecidos pela instituição, conforme explica o diretor da UNESC de Vilhena, Antônio do Santos Neto.

“É um programa de fomento ao estudo que alcança pessoas que em condições normais não teriam com arcar com as despesas para a formação um curso de Medicina em virtude de suas condições financeiras, mas a UNESC está ciente de sua responsabilidade social em buscar meios de atuação social, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas de baixa renda, oferecendo formação de qualidade, algo que também trará impacto positivo no setor de Saúde de todo o Cone Sul”, explica.

A convocação dos pré-selecionados acontece no dia 16, e entre 18 e 19 ficou estabelecido o prazo para entrega dos documentos dos vestibulandos. Já no dia 23 será divulgado o resultado e no dia 25 as matrículas serão efetivadas.

Confira abaixo a íntegra do edital, com todas as informações a respeito da seleção, incluindo o detalhamento dos critérios para candidatos às bolsas integrais da faculdade.