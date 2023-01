O Santos se garantiu na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após derrotar o Falcon por 2 a 0, neste sábado (7) no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Com este triunfo, o Peixe chegou aos seis pontos. A vitória da equipe da Vila Belmiro começou a ser construída aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Patati avançou pela ponta direita e bateu, quase da linha lateral do campo, para marcar um golaço por cobertura.

Treze minutos depois Patati voltou a ser decisivo, desta vez cruzando na área para Ivonei marcar de cabeça.

Agora, o Peixe volta a jogar pela competição, ainda pela terceira rodada da primeira fase, contra o Santo André, a partir das 19h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (11).

Outros resultados:

Oeste-SP 1 x 0 Rosário Central-SE

Ponte Preta 0 x 1 América-MG

Ituano 3 x 1 CRB

Sharjah Brasil 1 x 1 Madureira-RJ

CSA 0 x 0 Bahia

Mauaense 1 x 1 Vila Nova-GO

São Caetano 0 x 0 Fortaleza

Atlético-GO 1 x 1 Itabaiana-SE

Lemense 1 x 1 Maringá-PR