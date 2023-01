A Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania e a Polícia Militar (PM) do Estado de Rondônia, receberam na manhã de sexta-feira, 6, o Cerificado de adesão do programa de integridade do Governo do Estado – PROIN que almeja a integração cultural e o espírito ético de seus stakeholders, no sentido de buscar comportamentos e ações íntegras que promovam ambientes éticos e transparente na formulação de procedimentos internos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção, fraude, subornos, irregularidades e quaisquer outros desvios éticos e de conduta.

Conforme define o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com a implementação do Proin, o Governo do Estado reforça garantir a proteção dos órgãos e entidades da administração estadual contra fraudes e atos de corrupção. “O comprometimento do Governo de Rondônia com a ética, integridade, o respeito às Leis e a eficiência na prestação dos serviços públicos tem alcançado resultados positivos na transparência das ações realizadas”, disse o governador.

O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, tenente-coronel BM Felipe Vital, explicou que o decreto 26.238 de 19 de julho de 2021, de criação do Proin já assegura aos órgãos vinculadas ao poder Executivo Estadual a instituir o Programa de Integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, detecção e remediação das fraudes e atos de corrupção. Como também, manifestar o seu engajamento e apoio à implementação e ao cumprimento do Programa de Integridade, demonstrando sempre, por intermédio de ações institucionais públicas ou internas, a importância dos valores e políticas que o compõem.

Para o comandante-geral da Polícia Milita (d)r é dever do gestor dar transparência aos atos executados em todas esferas da administração pública e na Polícia Militar de Rondônia não é diferente, pois já estamos inseridos nas normas contidas neste Decreto, em todas as suas modalidades e contextos. “A Polícia Militar o Estado de Rondônia, uma das melhores do país, mostra também que tem preocupação com sua gestão administrativa e com princípios éticos aderindo ao programa de integridade para melhorar suas rotinas de maneira que possa adotar procedimentos preventivos em sua gestão”, disse o controlador-geral do Estado Francisco Lopes Fernandes Netto.