Conversando com uma pessoa que reside na Europa, ela afirmou que a Alemanha é um país repleto de fábricas. E acrescentou que a maioria da população trabalhava em fábricas, gerando assim emprego, renda, tributos…

O estado de Santa Catarina, um dos menores do país, é reconhecido por possuir inúmeras fábricas, operando em vários setores da economia. Não esquecer que este estado foi colonizado por famílias germânicas.

Parece que está no DNA dos alemães, uma paixão pela atividade industrial. A observação identifica que essa paixão vem passando de geração para geração. Seus produtos são reconhecidos pela qualidade, desempenho e durabilidade.

Meu segundo emprego foi numa siderúrgica, de propriedade de uma família alemã. Era uma empresa de porte médio, disputando o mercado local. Tenho gratas lembranças daqueles tempos, dos elevados padrões operacionais, da disciplina interna, do controle de custos, como também da orientação para resultados.

Aprendi a amar a atividade industrial porque ela envolve valores e princípios, austeridade e qualidade, produtividade e eficiência. A atividade industrial é semelhante a uma filosofia de vida. Ou nos identificamos com ela e a integramos; ou somos incompatíveis e, portanto, excluídos de seus quadros. Nem todos dispõem de convicções pessoais idênticas às exigidas pela empresa; nem todos tem a capacidade de seguir as regras e princípios, com naturalidade e espontaneidade.

O empreendedor industrial tem no sangue uma inclinação por essa atividade e seus processos produtivos. Esse chamado é uma verdadeira paixão. Consiste de uma visão firme; consciência de que essa missão é permanente e não temporária. É muito mais forte do que um sonho, mais ferrenho do que um desejo; sua convicção é plena na viabilidade do projeto.

Você já sentiu algo semelhante em sua vida? Ou está frustrado por ter optado por outro caminho?

Entendo que o perfil industrial envolve capacitação técnica, dinamismo operacional, foco na qualidade e desempenho exemplar.

Você terá sucesso se sua performance for superior ao desempenho médio de seus concorrentes. Só então seu futuro estará garantido. Espero que o amigo(a) leitor(a) também tenha experiências profissionais marcantes, diante dos desafios da carreira, impulsionando-o a realizações maiores e crescentes.

É errando que muitos aprendem; embora existam pessoas que se tornaram sábias pela leitura, estudo e observação do desempenho de seus pares. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.