Pela segunda vez, estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama, participam de uma simulação da Organização das Nações Unidas (ONU), promovida pela Universidade de Yale, situada em New Haven, Connecticut, na Nova Inglaterra.

Dessa vez, a oportunidade para participar de uma sessão simulada da ONU será para as alunas do 3º ano do Ensino Médio do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Química, Vitória Mayra da Silva Souza e Mag Borges.

As estudantes participaram de uma etapa de Simulação da ONU realizada no ano passado entre alunas de escolas públicas e privadas de Porto Velho. Após a visita à Universidade de Yale, em Connecticut, elas seguem para Nova Iorque, onde vão conhecer a sede da Organização das Nações Unidas (ONU).

O embarque será no próximo dia 16 de janeiro. No ano passado, quando participaram de um evento similar, em Brasília, elas representaram países distintos, como se fossem embaixadoras ou representantes oficiais. Na ocasião, prepararam-se sobre a situação política e econômica dos países representados, abordando temas de cooperação científica entre nações para a promoção e desenvolvimento de laços de colaboração econômica, política e cultural.

Segundo Vitória Mayra, atualmente elas passaram por um processo rigoroso de aplicação por meio de redações em Inglês, análise do histórico escolar, além do envio de cartas de recomendação dos professores do IFRO. A participação delas se dará em conjunto com mais de 1.800 estudantes de todo o mundo. Vitória diz ter a certeza de que será uma experiência única poder visitar uma das melhores universidades do mundo, conhecer professores e alunos, saber como é a rotina deles. “Será uma experiência incrível, eu tenho certeza”, define. Segundo a estudante, seu interesse por política e diplomacia surgiu muito cedo, pois pretende seguir a carreira de cientista política. No futuro, pretende entender e auxiliar a sociedade a se tornar mais justa e igualitária.

Segundo elas, Yale só está se tornando possível devido ao empenho do IFRO. “Eu só tenho a agradecer ao instituto e a todos que estão nos apoiando nessa caminhada. É muito gratificante poder representar os colegas lá, não só o instituto, mas o Estado de Rondônia e o País”, conclui Vitória. Mag estava ainda nesta semana dando andamento às últimas documentações necessárias para embarcar. Apesar de gostar da área diplomática, quer seguir a área de saúde, pretende estudar Medicina e se especializar em Psiquiatria. “Pretendo contribuir com a sociedade em algum aspecto e, nesse caso, cuidando da saúde mental das pessoas”, destaca Mag.