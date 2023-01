A cidade de Pimenta Bueno tornou-se destaque entre os demais Municípios de Rondônia e da Região Norte quanto a proporcionar dignidade e devida atenção a portadores da Síndrome da Fibromialgia, doença incapacitante que provoca diversos transtornos e queda de qualidade de vida.

O Município estabeleceu em seu calendário de datas oficiais o Dia Municipal da Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, além de garantir direitos como fila e vaga preferencial em estabelecimentos e estacionamentos públicos, e ainda emitir uma carteira de identificação específica para portadores da doença, o que agiliza o atendimento em casos de urgência e emergência.

As medidas implantadas pelo prefeito Delegado Araújo partiram de iniciativa do vereador e atual vice-presidente da Câmara Municipal, Marcelo Stocco, com aprovação unânime do Poder Legislativo.

Stocco tem como prioridade entre nas ações de seu mandato proposituras voltadas ao setor da Saúde, visando melhorar o sistema na medida do possível e buscar proporcionar atendimento digno e bem-estar à população em geral, particularmente aos que precisam se utilizar dos serviços públicos nesta área.

O reconhecimento público da necessidade de atenção diferenciada aos portadores da Síndrome da Fibromialgia tem aparecido em postagens nas redes sócias por parte de que enfrenta a doença, e isso é mais um fator que leva o vereador a buscar meios para atender outras demandas, com a certeza de que está exercendo o mandato de maneira produtiva e com resultados positivos à sociedade.

O Que é a Síndrome da Fibromialgia – A síndrome da fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga (cansaço), sono não reparador (a pessoa acorda cansada) e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa com FM é a grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas.