O presidente Luís Inácio Lula da Silva está em audiência na noite desta segunda-feira, 9, com governadores, ministros do STF e presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o governo de Rondônia está representado pelo Superintendente de Integração do Estado, Augusto Leonel de Souza Marques.

A confirmação da presença de representante do Estado no encontro com o presidente, que agregou também uma visita simbólica às dependência do Supremo Tribunal Federal em solidariedade ao Judiciário, foi dada pela Superintendência de Comunicação do Governo de Rondônia.

Dentro da estrutura do governo rondoniense Augusto Leonel de Souza Marques ocupa o cargo equivalente a representante do Estado na capital federal.

Segundo informações, todos os Estados da federação estão representados na reunião em apoio ao governo Lula e as instituições vandalizadas pelos baderneiros no domingo, sendo que a maioria deles pelos próprios Chefes de Executivo.