O mercado de exportação de carnes fechou o ano passado com crescimento. No consolidado de 2022, o complexo carne (bovina, frango e suína) avançou no comparativo com o ano anterior.

Na parte de volume embarcado para o exterior, a alta foi de 9%. Em termos de receita cambial, o aumento registrado foi de 33%.

Sozinha, a carne bovina teve incremento de 27% em volume. Isso porque foram enviadas para fora do Brasil o total de 1,56 milhão de toneladas em 2021, contra 1,98 milhão registradas no ano passado. Em receita cambial, o avanço foi ainda maior expressivo. E com direito a recorde, rompendo a barreira dos 10 bilhões de dólares: US$ 11,8 bilhões movimentados de janeiro a dezembro.

Os números das exportações de carne bovina — e de todo o complexo de carnes — foram ressaltados pelo diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovani Ferreira, durante o boletim ‘AgroExport’. O quadro foi ao ar na edição desta terça-feira (10) do telejornal ‘Mercado & Companhia’.

“O Brasil começa a se consolidar e a ampliar a sua participação no mercado internacional” — Giovani Ferreira

“Um ano espetacular para as exportações de proteína animal do Brasil”, disse Ferreira. “O Brasil começa a se consolidar e a ampliar a sua participação no mercado internacional”, prosseguiu o apresentador do ‘AgroExport’ ao conversar com a jornalista e apresentadora Pryscilla Paiva.

Carne de frango

Na parte de carne de frango, 2022 foi responsável por estabelecer recordes no quesito exportação em volume e receita cambial. Ao decorrer do ano, foram enviadas para o exterior 4,42 milhões de toneladas — com a movimentação de US$ 8,89 bilhões. Em 2021, os números ficaram nas casas das 4,24 milhões de toneladas e US$ 6,95 bilhões.

Carne suína

O mercado de carne suína igualou o patamar de volume exportado em 2021. Contudo, a receita cambial foi menor. Em 2022, o segmento foi responsável por embarcar para fora do país o total de 1,01 milhão de toneladas (como no ano anterior), mas movimentando apenas US$ 2,4 bilhões — contra US$ 2,7 bi em 2021.