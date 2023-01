PERPLEXIDADE

O mundo civilizado reagiu com perplexidade às ações terroristas no Brasil perpetradas contra os três poderes da República com depredação dos monumentos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa na capital federal, obras de arte e estruturas. Foi um ato arquitetado, financiado e executado por bolsonaristas extremados com a fúria e o ódio que caracterizou o nazifascismo. A ação terrorista, segundo analistas, contou com a complacência criminosa de autoridades políticas e de militares que deveriam conter a horda causadora dos estragos à nossa democracia e ao patrimônio público.

IMPUNIDADE

Nos últimos quatro anos essa tralha criminosa atacou os poderes, injuriou ministros da Suprema Corte, espalhou todo tipo de fake news contra quem não concordava com a disseminação das mentiras e passou com a boiada por todas a regras ambientais. Tudo ficou impune uma vez que assim também pensavam as autoridades governamentais de plantão.

RESPONSÁVEIS

O problema é que essa horda de bandoleiros acreditou num suposto golpe militar e manteve a sanha odienta contra os poderes até cumprir com as ameaças de invadir os poderes da república em Brasília. No entanto, mil e trezentos terroristas e arruaceiros terminaram presos e muitos outros responsáveis por financiarem e insuflarem o caos também estão sendo identificados e vão ser também presos. É esperar para ver. A coluna apurou que em Rondônia, em duas semanas, sairão várias prisões oriundas dos inquéritos abertos para apurar o vandalismo na capital federal. O pessoal do agro e madeireiros de Cerejeiras, Vilhena, Cacoal e Ariquemes que botem as barbas de molho…

LISTA

Conversei longamente anteontem no Rio de Janeiro com uma militante política e muito próxima de Ricardo Capelli, Secretário Executivo do Ministério da Justiça e atual interventor na Segurança Pública de Brasília, que revelou que as investigações sobre os financiamentos desses atos antidemocráticos já identificaram alguns empresários, especialmente em Rondônia. A coluna não viu ainda os nomes, mas estão sendo identificados assim como aqueles que incentivam a depredação e o golpe pelas mídias sociais.

SINALIZAÇÃO

Na reunião convocada por Lula com os presidentes dos três poderes e os governadores não passou despercebida a ausência do coronel Marcos Rocha, fiel aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que enviou apenas um representante de segundo escalão. Os demais governadores aliados do ex-presidente compareceram pessoalmente à importante reunião, a exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Não é de bom alvitre o governador de Rondônia se isolar do governo federal e vai ter que se ajustar com a nova política ambiental senão vai ter o mesmo destino do colega governador Ibaneis Rocha. O afastamento judicial do governador foi imediato, rápido e sem chances de reação. E trata-se de um advogado oriundo dos quadros da OAB nacional, entidade que outrora foi um dos bastiões da democracia. A sinalização dada aos governadores é que não haverá leniência com os extremistas inimigos da democracia. Marcos Rocha que abra o olho, visto que a coluna ouviu muitas críticas dirigidas a ele em “off” em razão da ausência. E o Capelli que conheci no movimento estudantil de trinta anos atrás é o mesmo, agora com poderes.

TEMPO

O ex-policial e dublê de apresentador de programas policiais de Porto Velho, William Ferreira, conhecido nas mídias sociais como “o homem do tempo”, foi identificado como um dos invasores ao prédio do STF. O ex-policial ingenuamente divulgou nas próprias mídias sociais sua participação nos atos terroristas. Embora, com a reação forte dos poderes aos atos terroristas, tenha voltado às redes sociais para esclarecer que não participou da depredação, que estava em Brasília visitando familiares e foi à marcha dos fascistas por curiosidade. Mas pelas imagens e posições que ele próprio divulgou em suas redes desmente a nova versão dada para se eximir das penalidades. O tempo pode mudar de acordo com as estações, não os fatos.

GRUPOS

Um outro suposto profissional da mídia de Cacoal também deverá ter problemas sérios pela participação e incentivos à depredação. Foi o que a coluna apurou até o momento. Os grupos de WhatsApp também estão sendo monitorados pelos órgãos de investigação. Terroristas de Rondônia, Mato Grosso e Goiás estão no olho desse furação investigatório. Quem acha que sairá impune, aguarde!

DEMOCRACIA

Mesmo que os atos terroristas registrados na praça dos Três Poderes em Brasília tenham sido fortes, a democracia brasileira sai desse triste episódio arranhada, porém mais fortalecida. É perceptível que apenas uma minoria dos eleitores bolsonaristas, os extremistas ensandecidos, é que aderiram ao chamado para vandalizar o patrimônio público. Toda essa bagunça tinha como fundo o suposto golpe, com a balbúrdia instalada na capital federal. Conseguiram com os atos de selvageria eles próprios serem golpeados pelas forças policiais e pelos militares, os mesmos de quem os golpistas esperavam total apoio. E a democracia sobreviveu mais uma vez aos atos criminosos. Terminaram presos.

UNIÃO

Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estão unidos na defesa da democracia e os atos golpistas serão repelidos com toda a força estatal. As instituições de governo são fiéis aos mandamentos constitucionais independente do governante de plantão e é assim que deve se comportar com respeito verdadeiramente às quatro linhas constitucionais, e não às linhas imaginárias de um fujão covarde que causou toda a confusão e se autoexilou nos USA com os filhos incendiários.

FAKE

Ontem, nos grupos ligados aos golpistas, anunciaram a morte de uma senhora idosa no Ginásio da Polícia Federal de Brasília, com acusações de maus-tratos. O fake foi imediatamente desmentido pela Polícia Federal, mas a falsa denúncia continuou a ser replicada pelos terroristas da desinformação mesmo sabendo tratar-se de um fake.

NETO

O quase ex-deputado federal Expedito Neto deverá ser nomeado no dia 1º de fevereiro Secretário Executivo do Ministério da Pesca, indicado pelo PSD de Gilberto Kassab. Expedito Junior, derrotado para o Senado Federal, mantém nos bastidores da capital federal muita influência política junto ao Kassab que, tanto no governo federal, quanto na administração estadual paulista, indica quem ele quer.

SILÊNCIO

O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, e o deputado federal eleito Deltan Dallagnol, frequentadores falantes nas mídias sociais, estão calados sobre os atos de vandalismo em Brasília. Nem uma mísera palavra em favor das casas vilipendiadas das quais a partir de fevereiro passam a ser membros. São dois golpistas enrustidos que venceram as eleições depois de serem pegos tramando contra a democracia e os preceitos constitucionais no escurinho do cinema. Moro chegou a escrever no twitter algumas palavras sobre os atos sem reprovar com contundência os estragos causados. Dois cabras sem qualidades, diria meu velho avô.

SALVAÇÃO

Único membro da nossa bancada federal rondoniense que repudiou os atos terroristas em Brasília foi o senador Confúcio Moura (MDB). Ex-eleitor de Bolsonaro em 2018, Moura nunca piscou para golpes nem atos violentos. Sempre foi um democrata. É a salvação do que restou das lideranças políticas de Rondônia. E corajoso. Faço o registro porque a coluna não deu trégua nos oito anos de governo do senador. Quem achar que o velhinho está fora do jogo político rondoniense vai quebrar a cara porque esse conhece os caminhos da pedra para vencer eleição. Toda vez que anuncia a aposentadoria, é lorota para enganar incauto. Tem o nosso respeito.

FIADOR

O ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, sai das eleições como a pessoa mais ofendida pelos golpistas. No entanto, ovacionado pela maioria dos brasileiros que defendem o estado de direito e a democracia. É o grande fiador do fiel cumprimento do texto constitucional. Coragem, sabedoria e estratégia não faltaram ao constitucionalista para enfrentar com competência os insurretos. Hoje, em discurso de posse do Diretor da Polícia Federal, mandou um aviso claro para os bolsonaristas golpistas e terroristas, e ao próprio Bolsonaro, “que todos serão responsabilizados”. O inferno astral do ex-presidente está somente começando e até membros do Congresso Americano exigem a expulsão de Bolsonaro de seu território.