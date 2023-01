Na manhã desta quarta-feira, 11, a Prefeitura de Cacoal realizou a entrega de 04 motocicletas aos contemplados no sorteio relativo ao IPTU Premiado.

O sorteio ocorreu no dia 31 de dezembro de 2022, na festividade de virada do ano, realizada no Espaço Beira Rio “Genésio de Lima”.

A entrega aos ganhadores foi realizada pelo vice-prefeito Cássio Góis, representando o prefeito Adailton Fúria, que está em viagem. Três dos quatro munícipes contemplados, receberam o prêmio. Um dos sorteados não compareceu e deverá receber a moto nos próximos dias.

Contemplado com uma dessas motos, Saint Clair Cesar Tavares afirmou que foi uma surpresa iniciar o ano com esse prêmio. “Valeu a pena pagar os impostos em dia. Essa iniciativa da prefeitura é muito boa, prestigiando o contribuinte. Vamos continuar pagando (em dia) para continuar participando dos sorteios”, disse.

A contribuinte Marinete das Graças D. Carneiro disse que ficou muito feliz e agradeceu ao prefeito e a todos os funcionários pelo grande trabalho.

Quem também se manifestou foi o ganhador Antonio de Pádua Gama Brito. Ele afirmou que foi muito bom terminar o ano sendo sorteado, mas o melhor foi receber o prêmio na data de hoje. “É importante esse incentivo não apenas para mim, mas para toda a população”, disse, ao se referir a oportunidade que todo contribuinte tem, ao final do ano, de ser um dos contemplados.

O vice-prefeito Cássio Góis, falando em nome do prefeito Adailton Fúria, afirmou que todas as quatro motos foram emplacadas, facilitando a vida de quem foi contemplado. “Campanhas como essa, da atual administração, tem feito a diferença e as pessoas estão pagando os seus tributos em dia e no final do ano podem pegar os seus cupons para participar dos sorteios. Os que não conseguiram ser contemplados no ano que se encerrou, no final de 2023 terão outra oportunidade”, destacou.

De acordo com Cássio Góis, esse projeto da atual a administração tem feito a diferença e com a arrecadação do IPTU o Município pode investir mais recursos e levar maiores benefícios à população de cada bairro da cidade.