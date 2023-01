Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM) quando estavam furtando fios elétricos de um ponto comercial.

O crime ocorreu na segunda-feira, 09, em Ariquemes.

Um dos presos usava uma tornozeleira eletrônica, porém o equipamento estava descarregado.

A PM foi informada de um possível furto em andamento num ponto comercial no bairro Setor 02. No local, os policiais militares encontraram a grade lateral do ponto comercial danificada e a porta arrombada.

Com isso, foi realizado o cerco policial e no fundo do estabelecimento encontrado dois homens e com eles um bolsa, dentro dela havia vários metros de fios elétricos, uma faca, uma bateria de moto, um alicate, uma lanterna, um relógio de medidor de energia e uma torneira.

De dentro do ponto comercial foi constatado que os fios das tomadas estavam cortados e também os fios do relógio do poste. Ainda no local, os militares localizaram uma turquesa. Diante do flagrante, a dupla foi presa e apresentada à delegacia.